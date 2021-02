C hacun connaît le patron du cube en forme de croix latine, mais il est intéressant de chercher toutes les formes possibles.

Pour cela, à partir d'un patron connu, on peut obtenir tous les autres :

il suffit de marquer les arêtes du cube, et de les réagencer en respectant la règle des dominos.



Nous obtenons 11 patrons différents.

Ci-dessous on peut découvrir les 11 patrons animés du cube.

Je propose d'abord un exemple, puis il suffira dans le paragraphe suivant de cliquer sur le patron désiré pour le voir s'animer.

Un exemple



On voit ci-dessous le patron en forme de Z couché.





CLIQUER l'image puis OUVRIR puis DOUBLE CLIQUER le fichier de l'animaton.